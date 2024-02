Catarina Siqueira viveu no passado domingo, dia 18 de fevereiro, um susto que tão cedo não esquecerá. A atriz estava de saída da festa do 31.º aniversário da TVI, que aconteceu no Casino Estoril, quando foi perseguida por um homem que conduzia uma viatura de transporte de passageiros.

Nas redes sociais, Catarina explicou toda a situação, ainda que tenha começado por confessar que ainda chegou a pensar não o fazer.

"Pensei muito se partilhava aqui com vocês o que me aconteceu no domingo. Pensei também de que forma podia fazê-lo, mas não há forma, na verdade", fez notar inicialmente.

"Acabo por ter um bocadinho de medo porque hoje em dia não se pode dizer nada. Há sempre um preconceito implícito em tudo o que dizemos e às vezes não é bem assim, às vezes só partilhamos o que sentimos", explicou ainda Catarina.

De seguida, a atriz de 'Queridos Papás', da TVI, relatou: "Estava a ir a pé do Casino Estoril até ao hotel onde tinha o carro estacionado quando começo a ver um carro a aproximar-se. Não havia ninguém na rua. À medida que se aproximava de mim foi reduzindo a velocidade. Olhei, percebi o que poderia estar à acontecer. Era mais um desses TVDE perigosos, a tirar-me as medidas. O carro avança e começo a perceber que o carro para e começa a fazer marcha atrás. Assim que ele fez marcha atrás eu corri, acho que nunca tinha corrido tanto na minha vida".

Depois de correr, Catarina conseguiu chegar à campainha de acesso à unidade hoteleira. "Vi as luzes, o carro a aproximar-se e a parar e assim que o homem chega ao pé de mim, abrem-me a porta. Tive uma sorte do caraças", acrescentou.

Por fim, Catarina Siqueira deixou o alerta a quem a segue e sublinhou a importância de estarem sempre atentos a tudo o que os rodeiam quando andam na rua.

Ouça todas as declarações na galeria.