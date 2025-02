A TVI celebra 32 anos e, como já é habitual, irá realizar uma gala especial de aniversário.

Este ano, o evento decorre no dia 22 de fevereiro, sábado, no Casino do Estoril e contará com várias caras conhecidas da estação.

Com a data a aproximar-se, a TVI partilhou esta quinta-feira, 20 de fevereiro, algumas imagens da gala do ano passado.

"Estamos em contagem decrescente para a grande noite. Espreite o que aconteceu nos bastidores e veja o que a televisão não mostra", pode ler-se na legenda.

