Catarina Siqueira está de luto pela morte do pai. A atriz partilhou na sua página de Instagram uma fotografia do progenitor e apenas escreveu "pai" com um emoji em forma de um coração branco.

Após a partilha, rapidamente foi 'inundada' com carinhosas mensagens.

"Querida Catarina, mil beijos", escreveu Inês Folque. "Força", pode ler-se em muitos outros comentários dos seguidores.

