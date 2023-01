Catarina Severiano saiu recentemente do 'Big Brother' mas já encontrou forma de capitalizar a sua participação no reality show.

No Instagram, a ex-concorrente divulgou que irá lançar um novo curso de viajante de elite, que afirma ser o seu "melhor produto e o mais completo".

"Este curso responde a todas as perguntas que recebo diariamente: 'Catarina, podes ajudar-me com isto?', 'como é que faço X?'. É para aqueles que esperavam uma formação comigo, sem obrigação de datas e horas, aqui têm! Arrancamos com 150 aulas gravadas, agora imaginem como vai estar daqui a uns meses", pode ler-se na mais recente publicação.

Catarina revela que pretende criar "uma comunidade" e que este curso terá "as dicas mais avançadas do mercado".

Leia Também: Bárbara Parada dá pormenores sobre intervenção estética que fez