"O que é que tu fizeste à cara?". Foi esta a pergunta que serviu de mote às revelações de Bárbara Bandeira sobre a intervenção estética que fez recentemente.

A antiga concorrente do 'Big Brother' falou abertamente sobre o assunto durante uma conversa que teve com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'.

"Meti um bocadinho de ácido hialurónico, fiz um preenchimento labial e foi o mínimo possível", notou, recordando que há duas semanas estava "muito inchada".

"Antes de entrar no 'Big Brother' já andava com uma amiga minha a ver clínicas", afirma, acrescentando que surgiu entretanto uma "oportunidade de patrocínio". "Era uma coisa que já queria...", completa.

