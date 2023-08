Catarina Raminhos recorreu à sua página de Instagram para se manifestar após as palavras de Andrea Giambruno, companheiro da primeira-ministra italiana, sobre um caso de uma violação em grupo de uma jovem de 19 anos.

"Se vais dançar, tens todo o direito de te embebedar - não deve haver mal-entendidos nem reservas - mas se evitares embebedar-te e desmaiar, provavelmente também evitas certos problemas e o risco, de facto, de te atirares para a cova dos leões", disse o marido de Giorgia Meloni, durante uma emissão do programa 'Diário do Dia' no canal Rete 4.

Palavras polémicas às quais Catarina Raminhos fez questão de reagir: "É impressionante como, para alguns homens, a culpa será sempre das mulheres. Porque eles, esses homens, coitadinhos, não têm como controlar os seus instintos".



© Instagram_catarinaraminhos