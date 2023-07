Catarina Raminhos informou os seus seguidores de que tinha sofrido uma lesão no menisco no início deste mês e desde então tem partilhado algumas atualizações do seu estado de saúde, onde prova que mantém a boa-disposição.

Esta sexta-feira, dia 21, a escritora, mulher do humorista António Raminhos, publicou duas fotografias nas stories da sua conta no Instagram, nas quais mostra que já caminha com o auxílio de canadianas.

Nas imagens a autora posa sorridente em frente ao espelho, usando um vestido comprido aos quadrados lilases e brancos. "Canadianas: super tendência verão 2023", pode ler-se, numa mensagem descontraída.



© Instagram/ Catarina Raminhos

© Instagram/ Catarina Raminhos

Leia Também: Catarina Raminhos dá notícias sobre o seu estado de saúde