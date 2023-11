Catarina Raminhos usou a sua conta no Instagram para partilhar duas fotografias de quando era bebé, recordando a sua vida na infância, o facto de ter vivido com os pais e os tios e como eram os Natais nessa época.

"Nasci numa casa pequenina, onde viviam os meus pais - que na imagem não parecem ter apenas 21 e 24 anos, talvez pelas roupas e pelos cortes de cabelo - e mais dois tios (um irmão da minha mãe, outro irmão do meu pai). Em algumas refeições juntavam-se também as namoradas deles, mais tarde minhas tias. Era uma casa sempre cheia", começou por recordar a autora.

"Sei que na altura os tostões eram muito contadinhos, porque os ordenados eram baixos. Mas olho para a mesa repleta de coisas boas, incluindo o maravilhoso arroz doce da minha mãe, tantos anos servido na mesma taça de vidro castanho e com desenhos feitos com canela - não faltou nada nesse Natal, nem em nenhum dos que se seguiram. Até eu, com apenas dois meses de vida, recebi (ou herdei de alguém) os peluches gigantes da segunda foto, que fizeram parte de toda a minha infância", continuou, recordando ainda o nascimento das duas irmãs mais novas e também os seus Natais na infância.

"Gosto de tudo nesta foto do meu primeiro Natal: da árvore torta e meio despida, dos quadros que acompanham a sua inclinação lá atrás, da televisão que ficou connosco durante uns bons aninhos, com a antena a parecer-me sempre uma aranha gigante. Da cor da parede, que ao longo dos anos foi mudando, mas nunca foi branca porque a minha mãe nunca gostou de paredes brancas. Gosto, sobretudo, do olhar da minha mãe e de me ver ao seu colo", concluiu a autora.

Leia Também: Catarina Raminhos mostra as filhas a escrever a carta ao Pai Natal