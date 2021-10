É dia de festa em casa de António e Catarina Raminhos, a filha do meio do casal, Maria Inês, completa nove anos de vida.

Como forma de assinalar o feito, Catarina dedicou à filha uma mensagem especial.

"Nove anos de Maria Inês. Nasceu depois de muitas muitas horas em trabalho de parto, com ajuda de fórceps, ventosas e comigo a gritar no meio das contrações: 'desisto'. Foi um parto mesmo difícil, mas ela é a filha mais fácil", garante a jornalista ao lembrar o dia em que a menina nasceu.

"Está sempre tudo bem, fica feliz com as mais pequenas coisas, há sempre um sorriso para partilhar, um abraço para dar e, muitas vezes, uma apreciação na hora de sair de casa pela manhã. 'Mãe, e se desses um nó na camisa?'. 'Estás bonita, podias usar mais vezes essa cor'", continua a mamã babada, que não fica por aqui nos elogios.

Maria Inês é uma menina que "vibra com os livros, com os vídeo-clips que imita em frente à TV, com chocolate e com unicórnios". "E eu vibro com ela, que cresceu tanto e de forma tão bonita. Parabéns 'Minês'", termina Catarina, que ao lado de António Raminhos teve ainda duas outras filhas: Maria Rita e Maria Leonor.

