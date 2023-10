Catarina Gouveia usou as redes sociais para partilhar um pequeno percalço que teve com a sua próxima viagem.

A atriz vai deslocar-se de avião e só a caminho do aeroporto de Lisboa é que se apercebeu que tinha visto a data errada no bilhete.

Catarina estava convicta de que a viagem - cujo destino não revelou - aconteceria na manhã deste sábado, mas afinal será apenas amanhã.

"Adivinhem quem é que se planeou rigorosamente para viajar hoje de manhã e, por acaso, já a caminho do aeroporto, decide confirmar o bilhete e percebe que afinal a viagem é só amanha?", começou por dizer, numa mensagem partilhada no seu canal de transmissão no Instagram.

"Vim de propósito ontem à noite do Porto, com a certeza de que ia voar hoje de manhã. Confundi os dias. Sou tão aérea. Doida comigo mesma!", concluiu.

