Catarina Gouveia vive uma fase muito feliz da sua vida. A atriz, de 34 anos, está grávida pela primeira vez, fruto do seu casamento com Pedro Melo Guerra.

Nas redes sociais, especialmente no Instagram, a artista tem vindo a partilhar reflexões sobre a gestação, como agora aqui evidenciamos.

"A barriga cresce de dia para dia, de semana para semana, e dou por mim a perceber que o momento mais divino e mágico da minha vida está mesmo a passar num piscar de olhos!

Se há aprendizagem que este bebé me tem trazido é, precisamente, esta: a de saber viver um dia de cada vez, tranquila e em paz, no momento presente. Tem sido, sobretudo, isto. Saborear os dias, num profundo estado de conexão, com esta alma linda que cresce dentro de mim. E só isso importa", sublinha.

Note-se que a atriz está grávida de sete meses, aproximadamente.

Leia Também: Novas fotos de Catarina Gouveia: "A barriguinha nunca esteve tão bonita"