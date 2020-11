Na senda do que já tinha partilhado com os seus seguidores ontem, na manhã desta segunda-feira, dia 30, Catarina Gouveia voltou a falar dos ataques de que é vítima nas redes sociais, sobretudo nos últimos tempos.

"Infelizmente, foi uma mensagem recebida ontem, uma ínfima amostra do que aconteceu regularmente. Eu nunca printo, nunca quis guardar comigo imagens de rancor, mas ninguém imagina o que já li. E por mais que nos esforcemos para manter a nossa forte estrutura emocional, seria hipocrisia dizer que não chega a perturbar. Eu nunca bloqueei tanta contas como nos últimos meses. Curiosamente, os mais felizes da minha vida", começa por confessar.

Entretanto, acrescenta: "Aproveito o contexto para vos confidenciar que de cada vez que partilho com tanta alegria e entusiasmo imagens da casa nova, recebo dezenas de mensagens que destilam ódio. Recebo mensagens de mulheres que me dizem: 'A sorte de teres casado com um homem rico'".

"Eu não casei com um homem rico. Casei com um rico homem, de origens humildes, tal como eu; que sabe que nada se alcança sem trabalho. Casei com o homem mais trabalhador que eu conheço, que me inspira e ensina a trabalhar com a mesma garra e dedicação, com que o faz", responde.

Por fim deixa uma mensagem: "Uma mulher pode realizar as suas ambições, sozinha. E isso deve ser inspirador para que juntas sejamos mais fortes e sejamos o exemplo da concretização pessoal. O melhor que temos a fazer agora é assinar a petição".

Leia Também: "Sua nojenta, porca". Catarina Gouveia mostra insultos de que é alvo