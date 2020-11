As ofensas nas redes sociais são uma realidade que, atualmente, chega a milhares de pessoas. Chamando a atenção para o tema através do livro - 'Pra Cima de Puta' - Cristina Ferreira decidiu criar uma petição com o objetivo a que este assunto chegue a debate na Assembleia da República.

Não ficando indiferente, a atriz Catarina Gouveia também mostrou que ela mesma é vítima desta realidade, ao denunciar algumas mensagens que recebeu em apenas um dia.

Posteriormente, apelou aos seguidores que assinassem a referida petição, tal como ela mesma já o tinha feito.

Leia Também: Cristina Ferreira lança petição e quer chegar à Assembleia da República