Catarina Gouveia tem desfrutado de uns dias ao sol em família e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias do último fim de semana.

A influenciadora digital esteve na praia com o marido, Pedro Melo Guerra, e a filha de ambos, Esperança, e usou a sua conta no Instagram para mostrar novas fotos da família, nas quais a menina aparece ao colo da mãe e do pai, e também uma foto mais divertida na qual se pode ver a menina sentada na cadeirinha com a boca suja.

"O que houve de melhor no fim-de-semana", escreveu a influenciadora, numa publicação que rapidamente obteve muitos comentários positivos.

"A Esperança é maravilhosa. Tu também. O Pedro também. Obrigada pela paz que transmites" e "Sempre linda, aproveita todos os momentos para relaxar e limpar a mente" são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores de Catarina Gouveia nas redes sociais.