Catarina Gouveia usou as stories da sua conta de Instagram para deixar uma dedicatória de amor dirigida ao marido, com quem deu o nó no ano passado, Pedro Melo Guerra.

"Os últimos tempos têm sido um verdadeiro desafio. Saber que tenho sempre o teu colo para me aninhar e reabastecer de amor. Obrigada por me amparares sempre. Sempre será o meu lugar preferido no mundo", começa por dizer.

"Por mais difíceis que sejam os dias, se é aqui, aninhada que acabam, fica logo tudo bem", completa, sem no entanto dar mais pormenores sobre a fase mais desafiante por que está a passar.

Leia Também: Catarina Gouveia abre portas do seu novo projeto