"A Nossa Casa abriu". Catarina Gouveia recorreu à sua página de Instagram para dar a conhecer o seu novo projeto, que acaba de abrir portas.

"Há um ano, andava eu a idealizar um pequeno projeto na área da restauração. Idealizava um espaço pequeno, acolhedor e familiar, onde pudesse servir as minhas receitas, com todo o meu amor e carinho. Chegou o 1.° confinamento que me trocou as voltas e, com todos os constrangimentos que afetaram a restauração, reconsiderei este primeiro esboço", começou por contar aos fãs.

"Foi, também, nesta altura que, muito gentilmente, um casal amigo, nos cedeu uma casa vazia no Pestana Eco Resort, para onde nos mudamos de malas e bagagens. Vivemos dois meses, que sem prenúncio, se revelaram profundamente transformadores, tanto para mim, como para o Pedro. Era fascinante acordar no meio de um pinhal, ao som dos passarinhos, bater a porta de casa e pisar a areia branca, de uma praia exclusiva, aquela que (para mim) é uma das mais bonitas de sempre. Sem nada prever, estava a viver dias de sonho, envolvida por tudo aquilo que mais valorizo. A respirar a qualidade de vida com que sempre sonhei", acrescentou de seguida.

E assim "floresceu o sonho". "Ter a casa com que sempre sonhei, numa reserva natural, concebida de forma ecológica e a poucos metros da praia. Em agosto, acabámos por comprar uma das últimas casas do Resort. Até hoje, estenderam-se meses e meses de muito trabalho, preparação e dedicação. Tenho a certeza de que essa será sentida", destacou.

Este não é o local onde Catarina Gouveia e o marido vivem, uma vez que "não se compatibiliza com projetos que exigem a sua presença em Lisboa". "Mas sei que será por aqui, nesta slow life, que construirei a minha família", afirmou.

"As portas da nossa casa abrem amanhã, no Pestana Tróia Eco-Resort (que integra, também, outras unidades), para todos aqueles que, tal como eu, procuram saborear a paz do campo envolvida nas ondas do mar. [...] Aquilo que desejo é que este abraço da natureza seja tão reconfortante para vocês, como tem sido para mim", completou.

Veja a publicação na íntegra:

