Catarina Gouveia e a família já têm um novo lar. A atriz anunciou em julho que vendeu a casa onde todos viviam, situada em Troia, sabendo que a mesma foi adquirida por um casal americano que propôs uma quantia avultada.

Agora, Catarina e o companheiro, Pedro Melo e Guerra estão a viver em Lisboa e as primeiras imagens da residência foram partilhadas no Instagram.

"Estamos em casa!", escreveu a artista na legenda de uma publicação com várias fotografias captadas no interior do imóvel.

Catarina Gouveia foi parabenizada por muitos fãs através da caixa de comentários.

Ora veja:

