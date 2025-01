O ano de 2024 não terminou na melhor forma para Catarina Gouveia. Conforme a influenciadora digital partilhou com os seguidores do Instagram, esta acabou por ficar doente, estando ainda a recuperar.

"Há dois dias estava a 1%, sem força sequer para me levantar", realçou numa partilha.

"Da família, sou a ditadora da saúde, e dos três fui eu a única a ficar doente este ano! E precisamente no último dia do ano. Fui, literalmente 'ao chão' do dia 30 para o dia 31!", desabafa.

Por fim, deixa uma mensagem de incentivo: "Isto para dizer que perder tempo para a doença não faz parte dos planos de 2025! Sinto-me mais focada do que nunca e o início de janeiro é puro combustível para o foco e para a determinação! 'Bora aproveitar".



© Instagram - Catarina Gouveia

