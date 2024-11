Sempre atenta à saúde da sua pele, Catarina Gouveia decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um hábito de cuidados que mantém todos os dias do ano, cuja importância aumenta nos dias mais frios.

"Não quero acreditar que não há aqui uma pessoa que comece o dia e que não vá para a rua com este frio de rachar e vento a bater na pele sem fazer isto que eu faço todos os dias", referiu.

"Depois de tomar banho limpar a pele e protegê-la com vitamina C. Não se trata apenas de a ingerir, mas também de aplicá-la bem no rosto", notou por fim, referindo que este componente não só "protege a pele que está exposta" como "impede que fique baça".