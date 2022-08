Catarina Gouveia usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores memórias queridas que guarda da infância e que lhe foram transmitidas pelo padrasto ou "pai do coração", como o trata carinhosamente.

"Ganhei um pai, quando tinha 5 anos. O meu pai do coração, que tornou a Vila de Arouca, onde nasceu e cresceu, a vila das memórias da minha infância", começa por dizer.

"Da minha meninice em Arouca, guardo das mais felizes recordações. As tardes na praça, a admirar a calmaria do meu avô que ocupava sempre o mesmo banco. O êxtase dos dias em que fazíamos piqueniques na serra da Freita. Os mergulhos frescos no Rio Paiva", continua.

"Lembro-me dos almoços em família, sempre com cantigas e mesa farta, que enchiam a casa, para, depois, se cumprir a tradição: voltar à praça, para ver e ouvir a banda tocar. Os meus Natais mais felizes foram cá. Foi aqui que me foi dada a oportunidade de conhecer a beleza de crescer numa pequena vila", nota ainda

"Arouca é amor. Arouca é família", completa.

