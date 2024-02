Eis que Catarina Gouveia cumpre mais um dos seus sonhos no que a viagens diz respeito. A atriz, de 36 anos, encontra-se atualmente em Miami, Estados Unidos, conforme revelou através de uma partilha na sua página de Instagram.

"Hello hello, Miami. Um check feito numa das viagens da minha bucket list (lista de desejos). O que não se pode perder por cá?", questiona ainda aos fãs, partilhando as primeiras fotografias já no local.

