Catarina Gouveia lançou, recentemente, o seu primeiro livro de receitas, projeto que só foi possível graças à ajuda do marido, Pedro de Melo Guerra. Nas stories da sua conta de Instagram, a atriz fez uma publicação na qual elogiou o companheiro.

"Este meu super marido merece uma estátua pela ajuda incrível que me deu ao longo deste processo", refere.

"Falo do Pedro, logo nas primeiras páginas, e do quanto ele foi decisivo no desenvolvimento do livro. Lembro-me deste momento de estar a gravá-lo e a pensar na sorte que eu tinha por tê-lo comigo", nota ainda.

"Tivemos dois dias para confecionar e fotografar 76 receitas e ele ainda cozinhava para a equipa. Era o que estava a fazer aqui", completa.

© Instagram - Catarina Gouveia

Recorde-se que Pedro e Catarina deram o nó no ano passado.

Leia Também: Catarina Gouveia concretiza sonho: "Há muito vos devia isto"