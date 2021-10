Hoje, dia 9 de outubro, é um dia muito especial para Catarina Gouveia. Na sua conta de Instagram, a atriz anunciou o lançamento do seu primeiro livro, que neste caso incluirá todas as suas receitas que, normalmente, costuma partilhar no Instagram.

"Sei que há muito vos devia isto", começa por referir.

"'Feito com Amor' dedicado a esta comunidade inigualável, com quem caminho de mãos dadas há tantos anos, que tantas vezes me pediu este livro e me quer tão bem. O amor que lhe entreguei, é o amor que recebo em cada palavra carinhosa que me dirigem e em cada recriação das receitas que, gentilmente, comigo partilham", nota.

"Estou muito desejosa para que chegue às vossas mãos! Obrigada por serem tão generosos comigo. É por vocês e para vocês. Adoro-vos", completa, notando que o lançamento está previsto para novembro, mas que o livro já se encontra em pré-venda online.

