Catarina Gouveia contou nas stories da sua página de Instagram que, por "azar", abriu uma mensagem de uma, agora, ex-seguidora "muito pouco empática".

"Entre outras conclusões, dizia-me que eu não sabia muitas coisas sobre a vida, entre elas, que eu não sabia o que era cozinhar", contou a atriz.

"Sabia lá ela (e vai continuar sem saber porque a vida é curta demais para a partilharmos com pessoas chatas e de mal com vida) as saudades de morte que eu tinha da minha cozinha e de pôr as mãos na massa", reagiu.



© Instagram_categouveia

Mas as críticas a Catarina Gouveia não ficaram por aqui. "E que eu também não sabia o que era lavar a roupa", disse. "Sabia lá as saudades que eu também tinha da minha máquina porque me fartei de lavar roupa à mão", partilhou.

© Instagram_categouveia

Numa outra publicação, Catarina Gouveia mostrou uma fotografia em que aparece a lavar a roupa à mão. A imagem foi captada no final de agosto.

© Instagram_categouveia

Por fim, publicou também uma fotografia da roupa a secar depois de lavada.

© Instagram_categouveia

