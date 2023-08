Depois de se mostrar chocada com um vídeo viral que mostrava uma criança a ser agredida num centro comercial, eis que Catarina Gouveia voltou a comentar o assunto na sua página de Instagram. A atriz, mãe da bebé Esperança, revelou-se desiludida com alguns dos comentários que leu sobre a questão da "palmada".

"O feedback que mais me entristeceu, estes últimos dias, é o de continuarmos a acreditar que somos parte de uma geração educada, resultado do modelo educacional, dos nossos cuidados, com as socialmente 'premiadas' palmadas na hora certa, puxões de orelhas ou outras punições físicas/verbais", introduz.



"A questão é: será que nos fez assim tão bem?", questiona em jeito de reflexão.



Entretanto dá o seu próprio testemunho: "Eu não sei, não consigo falar por todos, mas falo por mim mesma. Porque, também eu, tive uma educação com palmadas e colher de pau em resposta à desobediência, mau comportamento ou desencanto típico que é expectável de uma criança que está a descobrir como estar no mundo. E tenho a certeza de que acreditavam ser o melhor para o meu desenvolvimento e educação. E este é o principal ponto de princípio: ter a certeza de que aquilo que nos fizeram foi o que acreditam ser o melhor para nós. E partir deste ponto de princípio permite-nos dar o passo mais importante: perdoar e compreender que somos vítimas de outras vítimas".



"Agora, que bem me encaixaria o discurso: 'Eu também levei e estou aqui: feliz, educada, casada e realizada'. Credível e simples, certo? Não tão simples assim. Tive muita sorte, porque não me ocorre agora outra palavra, ou, talvez, uma tendência, para me debruçar sobre mim mesma, sobre as minhas próprias emoções, desde muito cedo. Aliás, aos 17 fui estudar psicologia e o que mais ouvia no curso era: os estudante de psicologia escolhem o curso para curar os próprios traumas", completa.



