Catarina Gouveia partilhou nas stories da sua página de Instagram um vídeo no qual uma ama surge a discutir com um menino, com cerca de 2/3 anos, num restaurante de um centro comercial. A criança em questão começa a chorar depois de ter levado uma palmada na mão, enquanto a ama discute com ela. A pessoa que filmou o momento (publicando-o no TikTok) refere que a ama também comeu à frente do menino, não lhe tendo dado água quando este a pediu.

Não ficando indiferente à situação, visivelmente nervosa, a atriz comentou: "Não consigo não partilhar este vídeo que me parte o coração. Estamos a assistir a um crime, sim, isto é um crime, punido com pena de prisão, impavidamente, em pleno centro comercial em 2023?".

Num outro vídeo acrescentou: "Ninguém fez nada. Violência física ou emocional contra outra pessoa, seja adulto ou criança, é um crime e merece intervenção imediata! (...) Chamar logo a polícia. Por favor, que identifiquem logo esta pobre criança e os seus responsáveis".

"Estou em estado de choque com a brutalidade, com a violência", confessa.

"Preciso de pedir que sempre que se assiste a uma cena destas, por favor, tem de se intervir logo e se não tivermos a capacidade de intervir, chamar a polícia, o segurança do centro comercial, alguém que nos ajude. Não podemos continuar a normalizar e achar que isto é normal. Isto é um crime que em Portugal é punido por lei", completa.

Entretanto, a pessoa que gravou a situação (tendo apagado o vídeo) fez um novo esclarecimento referindo que os pais da criança já foram "identificados" e "contactados".

"A polícia foi chamada ao local no ato, fomos identificados como testemunhas e, inclusive, outras pessoas também", informa.



