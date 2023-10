Catarina Furtado recorreu às redes sociais esta sexta-feira, dia 6 de outubro, para dar conta aos seguidores de um curioso encontro com uma fã.

A pessoa em causa começou por abordar a comunicadora dando-lhe os parabéns pelo aniversário da SIC, o que Catarina achou "curioso".

"Hoje na rua, uma senhora deu-me os parabéns pelo aniversário da SIC. Achei curioso, agradeci e disse-lhe que tinha muito orgulho em fazer parte da 'mobília' da estação privada e de ter estado presente no seu nascimento. A primeira vez que apareci num ecrã foi na RTP, a apresentar o 'Top +', mas depois fiz-me comunicadora, de facto na SIC", começou por escrever Catarina.

"Muito boas memórias. Parabéns a cada pessoa que estava lá na minha altura e a todas as outras que ajudaram o canal (canais!) a crescer durante estes 31 anos. Antes de me despedir da senhora, disse-lhe: 'mas vemo-nos no domingo na RTP com o 'The Voice', certo ?'. Resposta pronta ( juro!): 'claro que sim, Catarina!' Nunca falha o meu serão com a vossa 'família''. Um pequeno encontro que terminou com um sorriso rasgado", concluiu a apresentadora.

Ora veja:

