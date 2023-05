"Estou muito comovida e grata!". Foi desta forma que Catarina Furtado começou por reagir na sua página de Instagram a uma distinção que recebeu pelo trabalho humanitário que tem vindo a desenvolver ao longo de mais de duas décadas.

"Obrigada pelo prémio de reconhecimento que recebi aqui, na cidade de Almaty, no Cazaquistão e pela Cerimónia de Homenagem aos meus 23 anos de missão defendendo as causas do UNFPA, enquanto Embaixadora de Boa Vontade", revela.

"Que honra. Este prémio representa um aumento de responsabilidade e confiança", nota ainda.

Na mesma publicação, a apresentadora da RTP revelou ainda o discurso com que foi introduzida. "A Catarina tem sido uma defensora incansável do UNFPA e uma defensora das pessoas que servimos há mais de duas décadas. E uma verdadeira campeã global das mulheres e raparigas", afirmou a Diretora Executiva do UNFPA, Dra. Natalia Kanem.

“Agradecemos-lhe o seu entusiasmo e empenho incansáveis no UNFPA e o enorme impacto que o seu trabalho árduo, empatia e amor têm tido. Como uma das personalidades mais reconhecidas em Portugal, Catarina Furtado tem usado incansavelmente a sua plataforma de contactos, influência e ação para contar as histórias de mulheres e raparigas a públicos globais", completou.