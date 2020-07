Catarina Furtado usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores uma curiosidade relativa ao seu animal de estimação. Publicando um bonito retrato no qual surge ao lado de Mandela, a apresentadora explicou a origem do nome...

"Praia. Filhos. Nosso cão Mandela (nome em homenagem ao grande líder da paz, Nelson Mandela cujo aniversário se celebra hoje e é uma verdadeira inspiração pela capacidade de resistir pelos outros). Marido. Portugal. Cumprindo as medidas de segurança, aproveitamos o melhor da vida", afirmou.

Um momento que valeu os mais diversos elogios.

Ora veja!

