"Mudei! De penteado e de país". Esta foram as primeira palavras de Catarina Furtado ao mostrar-se com um look completamente diferente daquele que nos habituou nestes últimos anos.

A apresentadora decidiu cortar o cabelo e não deixou de mostrar o resultado final na sua página de Instagram, revelando também que está a desfrutar de uns dias de descanso.

"Estou de férias, a descansar do muito e intenso trabalho dos últimos tempos onde me entrego por completo, já que sou uma privilegiada e adoro o que faço", disse.

"Mas há sempre uma inquietação em mim. Sou feita de muitas camadas. E também já fui outras mulheres em ficção: no teatro, no cinema, na TV. Algumas lembram-me este look. Decidi mudar", acrescentou.

"O Que acham? Sinto-me leve e livre. Vou ali dar um mergulho enquanto vocês enchem o meu insta de comentários", completou. Veja o resultado final nas imagens da publicação abaixo:

