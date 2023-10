Foi durante um evento que Catarina Furtado acabou por falar do ex-marido, João Reis, com quem esteve casada durante 18 anos.

"Admiro muitíssimo o João e - nós não devemos falar pelos outros, mas sei que posso falar - o João admira-me muito. É o pai dos meus filhos, é o pai que eu quis que fosse dos meus filhos e seremos sempre família. Os nossos filhos sabem isso e temos um entendimento muito bom", destacou.

"Posso-vos dizer que quando ele ganhou o Globo de Ouro eu fiquei muito babada e orgulhosa. Merecido", disse depois, referindo-se à gala de entrega dos prémios que decorreu no dia 1 de outubro.

Ainda em conversa com Hugo Mendes, repórter do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, a apresentadora partilhou que neste momento "está numa fase de maturidade".

"[Estou] com uma capacidade de me entender muito maior, de me conhecer, com uma segurança diferente (esta idade traz isso), muito realizada do ponto de vista pessoal e profissional e com imensos sonhos, e nada preparada para isto acabar. Esse é o ponto a seguir que terei que resolver porque já ouvi dizer que as pessoas morrem, mas esse é o passo seguinte que vou trabalhar no autoconhecimento", enumerou.

Ainda sobre a separação, contou que "recebeu muitas mensagens de mulheres". "Ao contrário do que se possa pensar, foram mais as mulheres que me abordaram do que os homens. Podia ser porque os homens são mais previsíveis, desculpem. Até nisso achei que foi importante a forma como nós o fizemos, com o tal respeito, e também mostrar que nós não temos de fazer a vida pelos olhos dos outros. Temos que seguir aquilo que está certo para nós", acrescentou.

"Dei muita força a muitas mulheres que não estavam bem mas que, infelizmente, não têm independência financeira", continuou.

Catarina Furtado afirmou ainda que "a vida é para ser vivida, tanto a sua como a do João". "Mas agora, muito seriamente, a prioridade são os nossos adolescentes, que dão muito trabalho", realçou.

