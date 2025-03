Atriz não desmentiu as notícias em conversa com o repórter do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

Liliana Santos está muito apaixonada, como confirmou ao repórter do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. "O sorriso já diz tudo! Finalmente posso dizer: sim, estou a namorar e está tudo a correr muito bem", confirmou a atriz, de sorriso rasgado no rosto. Liliana Santos contou também que a relação amorosa começou antes do verão. "Sempre tive o sonho de casar e de ter filhos, isso continua nos planos", partilhou ainda. Leia Também: Que corpaço! Liliana Santos aproveita férias no Brasil