Assim como outras figuras públicas, também Catarina Furtado recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da RTP, que comemora 65 anos.

"Era pequena e perdia-me nos corredores quando o meu pai me deixava por lá enquanto ia trabalhar. Muitas vezes ficava a assistir ao 'Fungagá da Bicharada' do Júlio Isidro", começou por recordar, lembrando depois a sua estreia como apresentadora.

"E era ainda pequena, tinha 19 anos ( há três décadas) quando me estreava como apresentadora à frente do TOP + (com realização do Diamantino Ferreira, que teve uma enorme responsabilidade na minha não desistência desta carreira porque eu só queria mesmo era a dança e o jornalismo!). Um ano depois fui convidada para a SIC para apresentar a MTV Portugal e por lá vivi intensos e felizes 10 anos", acrescentou.

"Em 2003, o Nuno Santos desafiou-me a voltar para a RTP tendo como trunfo: 'Operação Triunfo, um concurso mas acima de tudo uma escola de talentos. Estou há 19 anos na casa onde só tenho sido feliz", continuou, destacando desta forma o seu percurso na televisão.

"Sou muito grata por ter descoberto onde me encontro e por poder comunicar o que me acrescenta e acredito que também acrescenta ao país. Parabéns querida RTP pelos 65 anos e um abraço a cada um dos profissionais que faz com que a magia aconteça, vestindo orgulhosamente a camisola da nossa estação pública", completou.

