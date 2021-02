"É totalmente mentira! E o que mais me custa nisto tudo, acreditem, não é só andarem a vender produtos à minha custa, utilizando a minha imagem indevidamente, com falsas entrevistas, quando ao longo de 30 anos de carreira tenho sido sempre muito criteriosa na escolha das marcas às quais me associo, mas sobretudo, porque estes produtos fazem mal à saúde", foi com estas palavras que Catrina Furtado começou por se dirigir aos seguidores da sua página do Instagram.

A apresentadora deixou de novo um importante alerta para as falsas informações que continuam a ser espalhadas pela Internet, destacando ainda que "recebeu muitas mensagens de pessoas que compraram ao engano e ficaram com problemas no organismo".

"E sobretudo também, porque ainda têm o descaramento de utilizar como argumento, para tentar passar uma imagem mais credível, o meu trabalho na área da solidariedade! Deixa-me mesmo furiosa", acrescentou, partilhando de seguida os "nomes inventados" nestas informações falsas: "Fundo das Crianças e Aliança Nacional de Dietistas, e todas as outras informações".

"Fico triste por saber que mesmo parecendo tão pouco real, há muita gente que cai nestas manipulações! Eu sou a favor de uma alimentação saudável, algum tipo de exercício e não tenho nenhum segredo. Nunca tive muito mais peso do que o que tenho agora e nunca tive acne. Por favor, não comprem nada que não vejam divulgado nas minhas redes sociais", apelou.

"Desejo muito que a minha influência nas vossas vidas só vos traga o bem e o melhor. Passem a palavra se entenderem! Muito Obrigada", concluiu.

Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Catarina Furtado recorre ao Instagram para revelar que está a ser vítima de fraude nas redes sociais, denunciando o uso indevido da sua imagem em publicidade enganosa. O mesmo já aconteceu no ano passado e em 2019.

