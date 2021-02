"Parabéns Ronaldo! Para celebrar estes teus 36 anos de vida, que tanto têm contribuído para alegrar as nossas vidas, escolho dois vídeos que no fundo ilustram o teu poder, que nada tem a ver com o dinheiro que possuis, mas sim com a tua incrível capacidade de trabalho e de potenciar ao limite o teu indiscutível e também incrível, talento", foi com estas palavras que Catarina Furtado começou por assinalar o aniversário de Cristiano Ronaldo.

O jogador de futebol completa mais um ano de vida esta sexta-feira, 5 de fevereiro, data que a apresentadora da RTP não deixou passar em branco.

"O teu exemplo de vida é o teu maior poder e só te posso agradecer como cidadã deste país, conseguires inspirar tantos jovens a concretizarem os seus objetivos, a pensarem que um dia pode ser possível agarrarem os seus sonhos, com muito empenho e o coração a bater por si próprio mas também pelos outros", destacou, explicando de seguida as imagens que partilhou no Instagram.

"O primeiro vídeo foi a meu pedido para eu entregar ao primeiro grupo de menores não acompanhados que vieram de campos de refugiados da Grécia para Portugal ao cuidado da Cruz Vermelha Portuguesa. Ficaram doidos com a tua mensagem e naquele momento sentiram-se importantes porque o melhor do mundo falou diretamente para eles! O segundo vídeo foi na cerimónia Quinas de Ouro (2019) onde tive a honra de receber o Prémio Presidente da Portugal", recordou.

"Nessa noite em que tu ganhaste o Melhor jogador e a Jéssica Silva a Melhor jogadora, partilhei, no meu discurso de agradecimento, o quanto te menciono nas inúmeras palestras que dou nas escolas e não só", disse ainda.

Antes de terminar, Catarina Furtado agradeceu a Cristiano "por ajudar a construir um país e um mundo partilhado mais empático, inclusivo e inspirador".

