Cristiano Ronaldo celebra mais um ano de vida esta sexta-feira, 5 de fevereiro, data que o próprio destacou no Instagram onde mostrou os festejos deste dia especial. Comemorações feitas junto da companheira, Georgina Rodríguez, e dos filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina.

"36 anos, inacreditável! Parece que tudo começou ontem, mas esta jornada já está cheia de aventuras e histórias para lembrar", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece junto da família a celebrar o aniversário.

De seguida, destacou a carreira que construiu no mundo do futebol. "A minha primeira bola, o meu primeiro jogo, o meu primeiro golo... O tempo voa! Da Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turim, estão todos no meu coração. Dei tudo o que podia e tentei sempre mostrar a melhor versão possível de mim", acrescentou.

"Em troca, vocês deram-me o vosso amor e admiração, presença e o apoio incondicional. E, por isso, nunca conseguirei agradecer o suficiente. Não conseguiria ter feito o que fiz sem vocês", continuou.

De seguida, assegurou que vai continuar a dar o melhor de si. "A comemorar o meu 36.º aniversário de vida, e o 20.º como jogador profissional de futebol, lamento não poder prometer mais 20 anos nisto. Mas o que posso prometer-vos é que enquanto continuar, nunca vão receber menos do que 100% de mim", destacou, agradecendo todo o carinho que tem recebido.

"Obrigado, mais uma vez, por todo o vosso apoio e pelas vossas amáveis mensagens durante este dia. Significa muito para mim e todos vocês têm um lugar especial no meu coração", completou.

