"Estava grávida do meu filho João quando desfilei pela primeira vez para o meu criador de eleição Nuno Baltazar! São 20 anos juntos". Foi com estas palavras que Catarina Furtado começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde destaca um momento especial vivido na ModaLisboa, evento que terminou este domingo, 10 de outubro.

"O Nuno conhece (praticamente:) todos os cantinhos do meu corpo e todas as nuances da minha alma. As várias mulheres que guardo em mim. Mais sofisticada ou menos, mais formal ou mais ousada. Como todas as mulheres, eu tenho diferentes facetas", destacou.

"Ontem [10 de outubro] na Lisboa Fashion Week o Nuno convidou-me a fazer parte da sua coleção, 'Diário' onde celebrou o presente vivendo a certeza da incerteza do futuro. Homenageando as pessoas que fazem parte do seu percurso. O ambiente do atelier onde a imaginação dá lugar à concretização", partilhou.

"Toda em branco, 'Diário' desafia-nos a sermos responsáveis pela construção da nossa história e por isso mesmo representamos páginas em branco! A noite de ontem foi mágica! Obrigada pelos aplausos tão calorosos. Parabéns Nuno ", rematou.

