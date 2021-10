Luís Borges foi uma das muitas caras conhecidas que não faltaram à ModaLisboa e despediu-se do evento ao lado de uma pessoa muito especial.

O modelo esteve presente no último dia do evento com a filha, Lurdes, como mostrou na sua página de Instagram.

"Melhor companhia no último dia da Lisboa Fashion Week. Amo-te", escreveu na legenda de algumas imagens de ambos.

A publicação rapidamente chamou a atenção de muitos fãs, que deixaram vários elogios na caixa de comentários.

