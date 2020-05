Depois de ter assinalado o aniversário da filha, Maria Beatriz, na sua página de Instagram, Catarina Furtado voltou a recorrer à rede social para agradecer todo o carinho recebido neste dia especial.

"OBRIGADA! Quero agradecer as centenas de mensagens que recebi (de várias formas!!) a desejar felicidades e parabéns à minha papoila Beatriz! Não há nada que me deixe mais feliz do que sentir que desejam o melhor para o meu melhor: os meus filhos! Obrigada de coração", começou por escrever, referindo de seguida que a festa não foi realizada como a família gostaria, por causa da pandemia da Covid-19, mas não deixou de ser um "dia lindo".

"Apesar da fase estranha (e com hormonas ainda é mais desafiante) a minha filha teve um dia lindo, com muito amor e um bocadinho de açúcar ( este bolo delicioso)", rematou.

Leia Também: Catarina Furtado celebra aniversário da filha. "Meu amor maior"