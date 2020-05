Catarina Furtado recorrer mais uma vez à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário da filha Maria Beatriz. Uma data que foi celebrada com uma ternurenta mensagem, onde a apresentadora não poupou as palavras de carinho.

"Meu amor maior. Minha papoila doce, inquieta, conciliadora, que está a descobrir a vida degrau a degrau com muitas gargalhadas e danças. A minha papoila terá sempre a minha mão que serve para indicar o caminho mas também para agarrar com a maior força de todas, a da proteção que se deseja eterna. Não podia estar mais feliz com a filha que me nasceu. Obrigada e parabéns pelos 14 anos minha adolescente preferida", escreveu a mãe 'babada' na legenda de uma fotografia da menina, sem mostrar o rosto da mesma.

Uma publicação que não passou despercebida, tendo sido muitos os fãs que também fizeram questão de desejar um feliz aniversário à jovem Maria.

Recorde-se que Catarina Furtado e o marido, o ator João Reis, são ainda pais de João Maria. O ator é também pai de Francisco e Maria.

