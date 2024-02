O especial da semana do 'Big Brother - Desafio Final' teve como apresentadores dois ex-concorrentes do reality show - Catarina Esparteiro e André Lopes.

Na sua página oficial de Instagram, o canal destacou a dupla através de uma partilha.

"Está no ar mais um especial da semana, hoje com Catarina Esparteiro e André Lopes! Não perca as melhores imagens, com o toque especial dos nossos ex-concorrentes", lê-se na partilha.

As opinião dos seguidores dividiram-se: houve quem adorasse a dupla, mas também quem não poupasse nas críticas.

"Mas que programa é este? Meu Deus, passei pela TVI quando vi isto mudei! Será que não existe outro programa de jeito? Já não se aguenta isto", notou-se entre os comentários. "Sem jeito nenhum", acrescentou-se.

Por outro lado, também se leu: "É muito triste ver aqui comentários medíocres sobre o André e a Catarina". "Adorei, força meus meninos, os cães ladram e a caravana passa".

Comentando a partilha, Catarina escreveu: "Foi a nossa primeira vez, com muito pouco tempo para gravar e sem acesso às imagens, mas acreditem que nos esforçámos muito e só podemos agradecer o convite. Adorámos!".

