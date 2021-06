Catarina Castanhas foi a grande vencedora da primeira edição do programa da TVI - 'All Together Now'. A artista chegou à conquista com um total de 79 pontos.

Visivelmente emocionada com este momento, a cantora referiu: "Não vou sair não [da música]. Sonho com isto desde muito pequena, sonho que estou no meu quarto e que tenho uma plateia muito grande. Depois engravidei e pensei que nunca mais ia conseguir e isto é a prova de que consigo", notou.

Veja aqui as grandes emoções.

Leia Também: Flaviana Borges do ATN: "Antes da eliminatória tive um ataque de pânico"