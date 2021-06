Flaviana Borges é uma das finalistas do programa da TVI 'All Together Now'. Esta tem sido uma verdadeira aventura para a artista, que vê assim um sonho a ser cumprido: o da música.

"É incrível porque tem sido muito bom. É uma experiência nova, muito pessoal, mas também que me vai trazer visibilidade para aquilo que quero atingir na música. Tem sido uma grande viagem, estou muito feliz", começa por dizer com um rasgado sorriso no rosto durante uma conferência para jornalistas.

Flaviana garante que a concorrência é "muito saudável" e que não se vive um mau ambiente nos bastidores do programa, muito pelo contrário. "Não estamos ali para nos rebaixarmos uns outros. Estamos ali todos para o mesmo. Para conseguir vencer o programa só temos de ser nós próprios e cantar o que sabemos da melhor maneira possível. (...) Ao estarmos todos bem, somos melhores".

A finalista nota igualmente que "soube muito bem" cantar para os 100 jurados, sobretudo em tempos de pandemia onde os artistas viram o seu acesso ao público muito limitado (nos termos tradicionais). "Foi uma lufada de ar fresco", nota.

No entanto, e apesar de estar a concretizar um sonho, a verdade é que Flaviana não deixa de sentir uma enorme pressão: "É muito assustador porque queres sempre dar o melhor e tens pouco tempo. É muito difícil. Antes de cantar na eliminatória tive um ataque de pânico que nunca tinha tido. Nunca tinha estado naquela situação porque é muito aterrador. Não controlamos os nossos pensamentos. Pisar o Altice Arena foi um choque tão grande, vêm todas as inseguranças, todos os medos, o eu não ser capaz", confessa, referindo que conseguiu ultrapassar este estado de nervosismo estando em contacto com o namorado, de quem está noiva, e com os familiares.

Uma das curiosidades acerca de Flaviana é que esta já participou em vários programas de televisão, tendo sido um deles o 'The Voice', na RTP.

"Os dois foram muito diferentes para mim. No ATN fui com uma maturidade muito diferente. Foram dois anos, mas nesta idade há muita coisa a acontecer. No 'The Voice' fui com uma postura muito diferente, parecia que estava tímida e essa não é a minha personalidade, sou muito extrovertida. No ATN fui com outra maturidade e confiança, outro eu", garante.

E quanto ao futuro? A cantora já se encontra a preparar o seu primeiro single, em português, que deverá ser lançado ainda este ano.

Já quanto ao concurso, não esconde o desejo de se sagrar vencedora: "Espero que sim, mas não sei. Os concorrentes são muito bons, todos. Somos todos muito diferentes, todos merecemos. É só uma questão de não se desistir, mas [se não ganhar] será bem entregue a qualquer um deles".

Para além da música, a entrevistada ainda evidenciou mais duas paixões: a da rádio, onde chegou a trabalhar anteriormente e a da representação, uma vez que é formada em teatro.

Assim sendo, Flaviana afirma que aceitaria voltar a trabalhar como radialista: "Se houvesse oportunidade claro que eu gostava de voltar, obviamente, era uma área que eu gostaria imenso. Acabei a minha faculdade em teatro, e depois no estágio surgiu a oportunidade de ir para a rádio. Vim de um meio em que interpretava outras personagens e de repente tive de ser eu para os ouvintes. Na rádio temos de ser muito transparentes e muito nós".

Quanto à representação, um dos sonhos de Flaviana era entrar numa novela: "Gostava muito de trabalhar numa novela, de preferência para a TVI. Vou trabalhar para isso, enviar currículos. É nunca desistir. Eu participei em outros programas e no 'Ídolos', por exemplo, nunca passei. Mesmo com as nossas falhas, erros e 'nãos', é não desistir, mas também não dá para desistir de uma coisa que amo e quero mesmo muito".

