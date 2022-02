Há suspeitas de que pelo menos um dos participantes do 'Big Brother Brasil 2022' pode estar infetado com a Covid-19. Vyni apresentou diversos sintomas, entre eles dores no corpo e tosse forte.

Aos sintomas do concorrente junta-se o facto de um dos últimos participantes a ser eliminado do jogo ter testado positivo dois dias depois de deixar o programa e alguns elementos da produção, que entram diariamente na casa para reporem produtos estarem igualmente infetados com o vírus.

Perante a polémica instalada, a Globo informou que todos os participantes do programa voltaram a ser testados dentro da casa, no confessionário, e os resultados serão divulgados publicamente.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) chegou inclusive a pedir ao governo da cidade do Rio de Janeiro que fizesse testes à Covid-19 a todos os participantes do programa.

