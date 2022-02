Sara Matos foi esta segunda-feira convidada no programa de Júlia Pinheiro, das tardes da SIC, para falar do novo desafio profissional enquanto apresentadora do 'Ídolos'. Contudo, a conversa foi além do campo profissional e focou-se também em alguns aspetos mais intimistas, como a maternidade e a relação com Pedro Teixeira.

Na reta final da conversa, a apresentadora não resistiu em perguntar à atriz se casar está nos planos do casal. "Não é uma coisa que me chame muito. Eu e o Pedro não pensamos muito nisso", respondeu Sara Matos.

Apesar da convencional cerimónia não ser um desejo, a atriz, por outro lado, revela uma enorme vontade de ser surpreendida pelo companheiro. "Sou muito romântica. É uma contradição. [...] Se ele de repente fizesse assim um gesto incrível, à frente de toda a gente... Eu adoro aqueles espetáculos", admitiu.

"Nunca idealizei ou sonhei com isso, mas se ele disser: 'Vamos fazer uma festa gigante para comemorar o nosso amor'. Isso acho que prefiro do que um casamento e ele também", afirmou.

E rematou: "Ele um dia vai... Acho eu. Também se não fizer não tem mal. Não é casamento, é uma festa".

Vale lembrar que Sara Matos e Pedro Teixeira estão juntos há sete anos e são pais do bebé Manuel, de cinco meses.

Veja toda a entrevista aqui.

