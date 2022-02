Cinco meses depois de ser mãe pela primeira vez, Sara Matos prepara-se para abraçar um dos maiores desafios da sua carreira ao estrear-se na apresentação com a condução da nova edição do 'Idolos', da SIC.

O novo projeto levou-a a estar à conversa Júlia Pinheiro, no programa das tardes da estação, onde acabou por se emocionar ao falar da enfermeira Cristina, que a tem ajudado com o bebé Manuel.

"Estou acompanhada. Felizmente, desde que comecei a trabalhar no 'Idolos', conheci uma pessoa incrível e ela hoje até disse que ia ver o programa", começou por dizer.

"Cristina, um grande beijinho, eu adoro-a. A minha querida Cristina é quem muitas vezes está com o Manel e ela é uma enfermeira maravilhosa. Estou sempre descansada. Estou mesmo agradecida", continuou.

Visivelmente comovida, a atriz confessou: "Mexe conosco. É importante estarmos rodeados de pessoas especiais. Deixar um filho com outra pessoa é uma coisa que ainda mexe comigo".

Sara Matos, recorde-se, é mãe do bebé Manuel, o primeiro filho em comum com Pedro Teixeira. O ator é já pai de uma menina, Maria, de 11 anos, que resulta da relação anterior com Cláudia Vieira.

