Sílvia Alberto

"Para mim os Manéis são uma marca que marca a moda em Portugal. É icónica porque trabalha com criatividade e continua a representar o futuro", começa por dizer a apresentadora de televisão sobre o trabalho desenvolvido pela dupla de cridadores que acompanhou o seu percurso em televisão. "Vestiram-me em alguns momentos importantes, seja no primeiro projeto que foi o Ídolos, na altura na SIC em horário nobre, mas recordo com especial carinho os 50 anos da RTP. Esse ficou-me na memória porque foi marcado por uma imagem para a mulher é muito forte e que traduz aquilo que é a nossa vontade no feminino nos dias de hoje: uma imagem de empoderamento, de força, de resiliência e sempre com muita elegância."

Para este regresso de José Manuel Gonçalves à ModaLisboa, fez questão de usar uma criação assinada pela dupla Alves/Gonçalves. "Para mim, a palavra que os simboliza é mesmo força. É uma atitude que não passa despercebida. Acho que este regresso é muito bonito. Tive há pouco a oportunidade de falar com o José Manuel Gonçalves e vejo-o jovem, vejo-o com o espírito erguido e em espírito de homenagem também."

Luís Borges

"Se calhar é um bocado mau dizer isto, mas eu acho que vai ser o melhor desfile da ModaLisboa. Para mim, os Manéis são icónicos. Se não estou em erro, têm 40 anos de criação e realmente eles são muito bons no detalhe, nos tecidos, nos acabamentos e acho que isso é muito importante. Depois também são bons a contar histórias. Há muitos anos já estavam muito à frente do tempo deles. Acho que estarem na ModaLisboa é super bom e espero que, neste caso o Zé Manel, seja muito bem recebido", diz o modelo e empresário sobre este regresso à plataforma ModaLisboa.

Um dos valores que sempre admirou no trabalho desenvolvido pela dupla Alves/Gonçalves era a sua liberdade criativa e o facto de serem se terem mantido fiéis a eles próprios. "É aquela coisa de não pensar no que é que as pessoas vão achar e fazerem o que quiserem. Eu acho que é muito importante quando o criador faz aquilo que quer e não para agradar às outras pessoas."

Valentim Quaresma

"Eu sei que o José Manuel vai fazer alguma coisa de brilhante, porque ele é brilhante. Estou na expectativa porque está a fazer a coleção sozinho, porque o Manuel já não está entre nós, mas estou bastante confiante naquilo que vamos ver. A expectativa é relativa, mas de certeza vai ser uma coisa fantástica", explica o designer de moda ao SAPO Lifestyle.

Questionado sobre a primeira vez que teve contacto com o trabalho da dupla Alves/Gonçalves, Valentim Quaresma refere que "foi nos anos 1980, na altura em que íamos para o Frágil e toda aquela movida dos anos 1980. Lembro-me perfeitamente da primeira loja deles na Rua da Rosa, no Bairro Alto, e desde aí que o trabalho deles me chamou a atenção. Eles têm um know-how, principalmente o José Manuel neste momento, de saber o que é requintado e o requinte de inovação, que também é muito interessante."

Lili Caneças

"É evidente que nós adorávamos o Manel. O Manel era a estrela da dupla. O Manel é que dava a cara e que aparecia. Sem desprimor nenhum para o Zé Manuel, mas o Zé Manel é que é o criativo. O Zé Manel é que tira as medidas e que faz o trabalho todo", explica a socialite portuguesa sobre o trabalho desenvolvido pela dupla de designers ao longo dos últimos 40 anos e cujo trabalho sempre apoiou desde o início.

Para este regresso à ModaLisboa, Lili Caneças fez questão de trazer a família, que se juntou a si na primeira fila, e usar uma das suas criações de moda. "Comprei uma quantidade de vestidos lindos de morrer, dois já levei às galas da TVI, porque de facto, eles tinham bom gosto e eram visionários. Eram muito para a frente, mas para a frente com categoria, com bom gosto, com materiais muito bons, visionários estetas mas com muita qualidade."

Pedro Crispim

"É uma dupla que marca a moda portuguesa e efetivamente é um marco que transcende gerações. Eu estou muito curioso com o que lá vem, mas mais do que isso, sinto-me muito privilegiado por poder assistir à continuidade do legado e de uma nova fase desta marca que nos encanta a todos", explica o modelo e consultor de moda sobre este regresso emotivo às passerelles da ModaLisboa.

Ao refletir sobre a primeira memória que tem do trabalho da marca, Pedro Crispim escolhe um look especial usado pela mãe num evento de família. "A pessoa que lá em casa vestiu pela primeira vez uma criação dos Manéis foi a minha mãe. E eu lembro-me que ainda hoje tem esse conjunto, que é uma camisa e uma saia. Na realidade são peças intemporais e eternas e que, embora não as use, ainda as tem guardadas num sítio muito especial lá em casa. Então é isto que eu guardo porque existe sempre uma componente emocional nas peças, existe sempre uma memória de como foi usada."

Veja aqui as criações apresentadas na ModaLisboa: