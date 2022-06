Leonor Poeiras voltou a fazer um direto na sua página de Instagram e a interagir com os seguidores que lhe deixavam comentários.

Entre as várias mensagens a que respondeu, Leonor Poeiras acabou por partilhar: "Não me vejo a casar novamente. Gosto muito do meu estado civil. Sou uma solteira namoradeira".

No entanto, não revelou se neste momento está ou não a namorar com alguém.

A televisão também foi tema de 'conversa', com Leonor Poeiras a destacar que para voltar à televisão "é preciso haver interesse de ambas as partes, uma boa proposta, perspetivas de futuro interessantes".

Ao recordar o percurso na TVI, a sua primeira casa, Leonor Poeiras afirmou: "Fui sempre TVI, mas já não sou mais". A apresentadora diz que quer "libertar-se do rótulo" de ser um rosto da TVI, uma vez que já não faz parte da estação e tem essa porta fechada.

Durante a conversa, também acabou por revelar que esteve infetada com Covid-19 em março.

