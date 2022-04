Leonor Poeiras viajou no tempo e recordou nas redes sociais um carinhoso momento em que surge com o filho, António, ambos vestidos com pijamas idênticos.

A apresentadora partilhou uma montagem, que remonta para a infância do filho, e na legenda falou com carinho dessa fase em que eram tão cúmplices. "Quando éramos iguais e nos vestíamos de igual para dormir", escreveu.

Habitualmente discreta quanto à vida do filho, Leonor Poeiras surpreendeu os seguidores por mostrar o rosto de António.

O menino, fruto do casamento já terminado com Miguel Braga, tem atualmente 14 anos.



© Instagram

