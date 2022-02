Jojo Todynho casou-se com Lucas Souza este sábado, 29 de janeiro, no Rio de Janeiro. A luxuosa cerimónia decorreu na presença de vários convidados, entre eles família e amigos.

Para a ocasião, a artista brasileira escolheu dois looks. O primeiro, o tradicional vestido branco, com detalho em renda e decotado, e com um ramos de flores.

No decorrer da cerimónia, optou depois por um outro vestido mais curto e com transparências.

Ainda durante a festa, nas imagens que estão já a circular nas redes sociais, Jojo Todynho pode ser vista com um outro vestido, também ele decotado, comprido e com uma grande abertura lateral.

Uma festa muito animada que acabou com a noiva magoada. De acordo com a revista Quem, a artista brasileira contou que se aleijou no joelho durante o casamento.

De recordar que o casal ficou noivo no mês passado, quatro meses após terem começado a namorar.

